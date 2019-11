Jalgpall UEFA EURO 2020 | Wales pääses viimasel hetkel EMile Toimetas Karl Juhkami , täna, 00:09 Jaga: M

Waleslased, eesotsas Aaron Ramsey'ga (vasakul) rõõmustamas. Foto: PA Pictures/Scanpix

Teisipäeva õhtul peeti üle Euroopa viimased EM-valikmängus, misjärel said selgeks need 20 riiki, kes on kindlustanud koha tuleva aasta Vana Maailma tšempionaadil. Viimased neli piletit mängitakse välja UEFA Rahvuste liiga play-off'is.