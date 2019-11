Lepingu lõppemine Voolaidi ei morjenda: lähen koju tagasi ja töötame tiimiga edasi 

„Praegu on minu leping detsembri lõpuni, kui ma ei eksi. Lähen koju tagasi ja töötame tiimiga edasi. Ma ei anna täpselt pead, mis kuupäevad mu teiste treenerite lepingutes sees on, aga me kõik omavahel räägime, et kui läheme tagasi Eestisse, on järgmised koosolekud, kokkuvõtted, hakkame mängijatega suhtlema, osad käivad ringidega puhkustel ära. Mingi moment on vaja hakata lennukipileteid tellima, et Madisele [Vihmannile] või kellele iganes külla sõita. Plaanid liiguvad meil selles suunas,“ rääkis Voolaid teisipäeva õhtul. portaalile Soccernet.ee.