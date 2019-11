Kas täna selgub Citroeni ja Ogier’ tulevik? Soomlase testipäev tühistati! 

See omakorda tähendaks, et töötuks jääks kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier ja andekas soomlane Esapekka Lappi. Ogier'd on juba mõnda aega seostatud Toyotaga, kes otsib asendajat Ott Tänakule. Jaapani tiimi boss Tommi Mäkinen on tunnistanud, et tunneb Ogier' vastu huvi.

Tänase koosoleku eel oli omapärane ka Ogier' abikaasa Andrea Kaiseri postitus sotsiaalmeedias: „Üllatus, üllatus, varsti tulevad suured uudised.“ Arvatakse, et ta vihjab just sellele, et prantslane avaldab enda ja Toyota ühise tuleviku.

Nii Lappil kui ka Ogier'l on Citroeniga järgmiseks aastaks kehtiv leping. Samas olid tänavused tulemused allapoole igasuguseid ootuseid ning just seetõttu võib autotootja oma spordistrateegia ümber mängida. Võimalik, et edaspidi panustatakse kereautode ringrajasõidule.

Rallit.fi annab teada, et Lappil pidi täna toimuma testipäev, kuid Citroen tühistas selle vimasel hetkel.

Hetkeseisuga näevad MM-sarja tiimide koosseisud välja järgmised, kuid Citroeni lahkumine muudaks olukorra veel segasemaks:

Hyundai:

Ott Tänak ja Martin Järveoja

Thierry Neuville ja Nicolas Gilsoul

Dani Sordo ja Carlos del Barrio (leping seitsmeks ralliks)

Sebasiten Loeb ja Daniel Elena (leping kuueks ralliks)