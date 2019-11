WRC AMETLIK! Citroeni lahkumine paneb rallimaailmale korraliku põntsu Ohtuleht.ee , täna, 12:39 Jaga: M

Sebastien Ogier tänavusel Rootsi rallil. Foto: Martin Ahven

Täna toimus Pariisi lähedal suur koosolek, kus teatati, et Citroeni rallimeeskonna lahkub MM-sarjast. See tähendab, et järgmisel aastal osaleb vaid kolm meeskonda: Toyota, Hyundai ja M-Sport.