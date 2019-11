Urmo Aava: kui riigi toetust ei oleks, siis Rally Estoniat kindlasti ei toimuks 

Eesti suurim autospordi- ja meelelahutussündmus Shell Helix Rally Estonia peab järgmisel aastal enda 10. sünnipäeva. Peakorraldaja Urmo Aava sõnul on kümne aasta jooksul asjad tundmatuseni muutunud, Eesti meistrivõistluste etapist on tänaseks välja kasvanud ametlik WRC promotsiooniralli, kus osalevad sarja tippsõitjad ning üritus on potentsiaalne kandidaat MM-etapiks.

Ta nentis, et kui korraldada üritus Lätiga kahasse, siis oleks võimalik tagada suurem eelarve ja raadius ning FIA silmis tuleb plusspunkte ka suurema pealtvaatajate arvu poolest. Aava sõnul oli Rally Estonia eelarve 2019. aastal 2,3 miljonit eurot ning järgmiseks aastaks soovitakse seda tõsta 2,5 miljonini. Kui Eestisse suudetakse tuua MM-sari, siis tõuseks ürituse hinnalipik tema hinnangul juba 4,5-4,7 miljoni euroni.

Peakorraldaja sõnul on järgmiseks sammuks arendada toodet. „Ralli pakub teiste spordialadega võrreldes rohkem emotsiooni, see on oma olemuselt atraktiivne ja ettearvamatu. Aga arenguküsimuses on võtmekoht sellel, milline paistab ralli erinevatele sihtrühmadele ja kuidas teha asja pealtvaatajatele mugavaks ja arusaadavamaks.“

Kui eelmisel aastal panustati ametlikesse pealtvaatamisaladesse, kus olid erinevad mugavused ja live-ekraanid, siis järgnevatel aastatel on eesmärgiks teha ka padufännide elu lihtsamaks. „Peame pakkuma ka kõige tõsisematele rallifännidele, kes tahavad olla võsa vahel puukidele ja sääskedele söömiseks, võimaluse võistlust normaalselt vaadata. Fakt on see, et nad lähevad mitteametlikesse vaatamispunktidesse, sest tahetakse näha tehnilisi ja ajaloolisi kohti ning mitte olla koos rahvamassidega,“ ütles Aava.

Tema sõnul toob igasugune ürituse areng kaasa eelarve tõusu, sest asi peab muutuma professionaalsemaks ja ohutumaks, kaasama peab vabatahtlike asemel rohkem spetsialiste. „Kui riigi toetust ei oleks, siis Rally Estoniat kindlasti ei toimuks. Kuid ma arvan, et suudame selle üritusega riiki hästi tutvustada, toome nädalaga miljoneid eurosid majanduslikku kasu, seega on loogiline otsus riigi poolt sinna investeerida.“