ŠOKK! Prantsusmaa tippjooksja jäi dopinguga vahele 

31aastane prantslanna, kes spetsialiseerub 3000 meetri takistusjooksule, patustas erütropoeteesi (EPO) stimuleerivate ainetega. Claude-Boxbergerile tehti dopingukontroll võistlusvälisel ajal. Sportlane ise eitab keelatud ainete tarvitamist ning on palunud, et kontrollitaks tema B-proovi.

Kui mitmed prantsuse sportlased on intsidenti suhtunud halvasti, siis kümnevõiistluse maailmarekordiomanik Kevin Mayer leidis juhtunus ka midagi positiivset. "Kui keegi tahab dopingut kasutada, siis on see halb. Nad saadakse kätte ning see näitab, et tegutsetakse puhtama spordi nimel," vahendas Mayeri sõnu AP news.