LÕBUS VIDEO | Koondisekaaslased aitavad karjääri lõpetanud Gert Kamsil uut elukutset valida: suusatamist päästma!  

Nii mängijad kui ka treenerid pakkusid välja mitmeid huvitavaid ideid. Peatreener Karel Voolaid oli kindel, et Kams kokaks ei sobi, kuid see-eest tõdes, et endine jalgpallur saab suurepäraselt hakkama asjade ajamisega. Mart Poom proovis teda meelitada aga Nõmme Unitedisse, tunnistades, et neil on just paremast äärekaitsjast vajaka.