Ogier selgitas, miks ta Citroenist lahkus: olime teistest maha jäänud 

Ogier tunnistas, et selline sõnastus oli tema jaoks üllatav. "Ehk pole suhtlus alati olnud Citroeni tugevaim külg. Kui nad ütlevad, et teisi sõitjaid pole saadaval, siis tunnen, et see on mu kolleegide suhtes lugupidamatu," sõnas kuuekordne maailmameister.