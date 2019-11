Jalgpall Cristiano Ronaldo tõuseb ajaloo vägevaimaks, kuid Romelu Lukaku lööb ta ilmselt troonilt! Oliver Lomp , täna, 22:30 Jaga: M

Veebruaris 35aastaseks saav Portugali jalgpallistaar Cristiano Ronaldo jõudis äsja lõppenud EM-valikturniiril veel lähemale, et tõusta kõigi maailma rahvuskoondiste ajaloo vägevaimaks väravakütiks. Ent kui kaua ta seda positsiooni hoida suudab?