Ootamatult üle parda visatud Lappi kardab, et tema rallikarjäärile pandi valus punkt 

"Ma ei hakka valetama. Tegemist on väga halva uudisega nii minu kui ka kogu rallipere jaoks. Mul on [Citroeni] töötajatest ja fännidest kahju, kuid miski pole igavene," kirjutas tänavuse hooaja eel Prantsusmaa autotootjaga kaheks aastaks käed löönud Lappi sotsiaalmeediasse.

"See oli päris paras üllatuspomm ja suur šokk. Selle ajastus on väga-väga halb," jätkas tänavu kolmel puhul poodiumi teisele astmele tõusnud Lappi. "Mõistagi pole säärane uudis kunagi hea, kuid minu seisukohast vaadates oleks võinud see paar kuud varem tulla, sest siis oleks olukord vähe lihtsam."