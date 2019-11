Citroenilt jalaga tagumikku saanud ralliäss: teen ükskõik mida, et tagasi ralliautosse saada! 

"Tegemist on väga kurva päevaga nii Citroeni, WRC kui ka meie jaoks. Veetsin Citroeni peres väga head aastad ning lootsin, et neid tuleb veel. Nüüd, kus tipus on üks tiim vähem, saab olema äärmiselt keeruline leida omale uut töökohta, aga ma keeldun alla andmast!" ei lasknud norralane pead norgu.

Mads Östberg Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

"Tean, et mul on olemas vajalik kiirus, et tippseltskonnas läbi lüüa ning olen veendunud, et R5 roolis veedetud aasta muutis mind sõitjana veelgi paremaks. Mina pole WRC-ga veel lõpparvet teinud ning loodan, et WRC pole seda teinud ka minuga. Teen ükskõik mida, et tagasi ralliautosse saada!" sõnas 2012. aasta Portugali MM-rallil triumfeerinud norralane.