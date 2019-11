Citroeni tiimipealik selgitas lahkumise põhjuseid: ülejäänud sõitjad pole lihtsalt piisavalt head 

"Kui tahad maailmameistritiitli pärast võidelda, siis vajad ka ühte "suurest kolmikust"," viitas prantslane Ogier'le, Ott Tänakule ja Thierry Neuville'ile. "Kui oled andnud endast kõik, et üks neist enda ridadesse meelitada, ent ebaõnnestunud, tuleb teha järgmisi valikuid. Seda me ka tegime."

"Tegime aasta jooksul ära suure töö ja arendasime masinat, et see oleks Monte Carlos valmis olnud. Mõistagi soovis Sebastien [Ogier], et oleksime asjadega varem valmis saanud ning suures plaanis ma ka nõustun temaga, kuid see polnud lihtsalt võimalik," selgitas Budar.