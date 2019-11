Kõmu KAS TÕESTI? Cristiano Ronaldo sõudis salaja abieluranda!? Ohtuleht.ee , täna, 11:39 Jaga: M

Georgina Rodriguez ja Cristinao Ronaldo. Foto: PA Pictures/Scanpix

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo (34) on viimased paar aastat koos elanud Georgina Rodrigueziga, kellega tal on ka ühine laps. Nüüd aga tundub, et vabaabielus olnud tuvikesed on otsustanud asja ametlikuks teha.