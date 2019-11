Ralliisade jaoks tuli Citroeni lüke ootamatult, kuid WRC-sarja surmast on asi kaugel: meil on ka alternatiiv! 

Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) rallikomisjoni aseesimees Timo Rautiainen selgitas Soome rahvusringhäälingule, et Prantsusmaa autotootjal oli selline võimalus, kuna reeglite järgi antakse iga hooaja eel nõusolek kõigest üheks aastaks, mistõttu ei saa FIA Citroeni lükkele ka kuidagi reageerida.

Nimelt plaanitakse FIAs lauale tõstatada seadusemuudatus, et luua eratiimidele WRC-masinatega eraldi võistlusklass. "Minu nägemuses võiksid nemad eraldi klassis samuti meeskondlike punktide nimel heidelda. See tooks praegusesse hõredasse konkurentsi lisa. Võiks ju eeldada, et Citroenil on varustust, mida välja rentida, küll," sõnas Rautiainen.

Pärast 2017. aasta reeglimuudatust on küll üksikud sõitjad eraautoga MM-rallidele startinud, kuid siiani ei läinud nad meeskondlikus arvestuses arvesse. Ka Rautiainen tuli tänavu Rootsis eraautoga starti, kui luges kaarti Marcus Grönholmile.

Marcus Grönholm ja Timo Rautiainen tänavu Rootsi rallil. Foto: Imago Sport/Scanpix

"Uue generatsiooni WRC-sari on olnud võrdlemisi suletud ring, kus on üksikuid võimalusi saanud vaid nii-öelda omad," sõnab ta.

Tema hinnangul on ei saa WRC-isad lubada, et veel mõni meeskond MM-sarjast kaoks. Peaks aga nii ikkagi juhtuma, võib see soomlase hinnangul avada täiesti uue ukse, mida ei peaks üldse kartma.