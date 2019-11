Talisport PÖIDLAD PIHKU! Eesti kurlingunaiste unistus elab Toimetas Karl Juhkami , täna, 12:23 Jaga: M

Marie Turmann. Foto: Rahvusvaheline Kurlingu Föderatsioon

Rootsis toimuval kurlingu EMil saavutas Eesti kurlingunaiskond võidu Taani võistkonna üle kindla tulemusega 9:4, mis annab lootuse A divisjoni püsima jäämiseks.Eesti kurlingunaiskonna jaoks oli tegemist olulise võiduga, mis annab võimaluse A divisjoni püsima jäämiseks järgmiseks aastaks. Eesti võistkonnal on jäänud pidada alagrupi viimane kohtumine, kus eestlannade vastaseks on Šotimaa naiskond, kes kuulub alagrupi liidrite hulka ja on juba taganud pääsu kohamängudele koos Rootsi, Šveitsi ja Venemaaga.“Taani vastu mängisime hästi ning võidu üle on meil väga hea meel. Kõik on veel võimalik. See, et me ei võitnud Rootsit ja Šveitsit on ootuspärane, sest nende tase on maailma tippklass, kuid jäime oma kohtumistega valitsevate olümpiavõitjate ja maailmameistrite vastu rahule. Vastased olid väga tugevad, kuid suutsime neile vastu seista ja õppisime nendest mängudest väga palju,” kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann.Hetkel on Eesti naiskonnal kirjas kuus kaotust ja kak