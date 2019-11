Andres Sõber | Äkki leian enne surma veel mõned Müürsepa-sugused üles! 

Alar Varrak. Foto: Martin Ahven

Igal treeneril on omad plussid ja miinused. Nagu üks ameeriklane mulle ütles, et treeneritel peavad olema kolm põhikomponenti: rünnak, kaitse ja motiveerimine. Mulle ütles ta, et olin aegade parim motiveerija. Kui kolmest üks on puudu, siis on raske head tulemust teha. Kui kaks on puudu, siis on veel raskem. Aga mõned tegutsevad muidugi ka nii, et mitte midagi pole.

Alari puhul pole mõtet tulemuste üle kaagutada, kui tiim on selline nagu on. Kõvemadki tükid sealt lennanud. Oluline on olla seal VTB-supis sees, sest siis võib saada kuhugi. Jalgpallis ka ei võetud Voolaidi Pochettino asemele, Mourinho läks sinna.

Lisaks, kui vaatad, kuidas praegu Željko Obradovicil või Steve Kerril läheb... Neil on ka justkui mingi omadus puudu. Aga see omadus on see, et sul kas on väljakul mängijaid või mitte. Alles seejärel loeb, kas sa oskad nendega ka midagi teha. Võid ju hästi toimetada, aga kui mehi pole, siis ei tee sa midagi!

***

Kalev/Cramost rääkides, siis minu arust on Roberts Štelmahers ikkagi aegade parim treener. Ma oled seda varemgi välja hõisanud. Tema karisma mõjub kuttidele hästi ja nad mängisid alguses kõvasti paremini, kui olid võimelised. Neil lihtsalt tekkis see õige sünergia, aga nüüd on väsimus peale tulnud.

Roberts Štelmahers Foto: Martin Ahven