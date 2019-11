Ott Tänak andis oma hinnangu Citroeni MM-sarjast taandumisele

Viimastel päevadel-nädalatel on palju räägitud sellest, et Citroen võib MM-sarjast loobuda – ning 20. novembril tuligi ametlik teade, et järgmisel aastal sõidab MM-sarjas vaid kolm võistkonda. Milliseid mõtteid sul rallisõitjana selline uudis tekitab? Ühest küljest on nende loobumise tõttu konkurente vähem, teisalt kannatab ilmselt konkurentsi vähenemisega WRC üldine atraktiivsus ja populaarsus.

See on kindlasti suur tagasilöök kogu sarjale ja sunnib nii FIA-t (Rahvusvahelist Autoliitu – toim.) kui ka sarja promootorit peeglisse vaatama ning midagi ette võtma, et sport ei kaotaks oma võlu. Paar aastat on meie spordil justkui hästi läinud, aga see ei tähenda, et areng võiks seisma jääda. Nüüd on kindlasti see koht, kus tulevikule tuleb selge suund anda, kuna see tekitaks nii fännides kui ka tootjates jällegi elevust nagu oli 2017. aastal uute autodega.