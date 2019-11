Mikko Hirvonen: Tegelikult teab väga vähe inimesi, mis rallimaailmas tegelikult toimub 

Praegu on käimas muutuste ajastu. Toyotaga individuaalse MM-tiitli võitnud Ott Tänak kolis Hyundaisse. See omakorda tõi kaasa olukorra, kus Jaapani autotootja vajas meest, kes suudaks ka järgmisel aastal esikohtade eest võidelda. Nemad värbasid endale Sebastien Ogier’, keda ametlikult esitletakse järgmisel nädalal.

„Mõne aasta eest lahkus MM-sarjast Volkswagen, aga põhjus oli teine. Tundub, et nüüd võetakse vastu veel radikaalsemaid otsuseid. See on üks karm mäng,“ arutles Hirvonen. Ta viitas 2016. aasta lõpule, kui Volkswagen täiesti ootamatult firmasisese strateegia ümber mängis ning rallispordist loobus. Uue töökoha pidid leidma Ogier, Latvala ja Andreas Mikkelsen.