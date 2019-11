WRC UHKE! Tänak aitas Toyota vinge tunnustuseni Ohtuleht.ee , täna, 19:34 Jaga: M

Ott Tanak from Estonia and his co-driver Martin Jarveoja from Estonia steer their Toyota Yaris WRC during stage 15 of the Rally Germany at the Panzerplatte, near Reichenbach, western Germany, on August 24, 2019. (Photo by HASAN BRATIC / AFP) Foto: HASAN BRATIC

Autoralli MM-sarja hooaja parimaks meeskonnaks nimetati Toyota, kes sai auhinna Saksamaa ralli kolmikvõidu eest.