Spordiblogi Deivil Tserp | Eesti spordi vanameistrid, kelle elujõud tiivustab poole nooremaid Deivil Tserp , täna, 21:30 Jaga: M

TUGEVAD MEHED: 70aastane Heino Maiste vaatab, kuidas 75aastane Mihkel Laurits rasket kangi tõstab. Foto: Robin Roots

Kui inimene jõuab eluteel 50. verstapostini, kiikab ta tulevikku pisut teistsuguse pilguga. Pahatihti tekib väike kartus, et eesootavad päevad ei pruugi olla nii mõnusad kui varasemad. Ent spordiareenide vanameistrid on tõestanud, et väärikalt võib elada ka pärast 70., 80. ja isegi 90. sünnipäeva.