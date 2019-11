AUTORALLI SURM? „Citroen loobus, kuna WRC-sari ei suuda enam teistest eristuda“ 

"Citroen taandus, kuna nad (PSA, kelle alla Citroen kuulub – toim.) nägid, et WRC-sari ei suuda enam teistest eristuda. Uue generatsiooni mootoritel ning superautodel on juba oma sarjad, ja seda ringradadel.

Ralli tugevuseks on olnud selle lähedus tavainimese jaoks. Neljarattaline masin, millega võib iga kell metsa vahele kihutama minna. WRC-sarja saab laiendada ka väiksemate kasvuvaludega. Ralli korraldamine ei nõua metsikut investeeringut, palju olulisem on, et sul oleks sobilik keskkond. Ralli peaks hakkama uuesti oma tugevustele rõhuma.