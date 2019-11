Austria mäesuusaäss: olin olümpial kui toode, mida tarbiti. See oli võõrastav 

"Loomulikult olen õnnelik, et mul õnnestus tulla olümpiavõitjaks. Elus kord juba on nii, et meeldejäävad ilusad hetked. Aga... kõik need reeglid ja kogu see kaos. Päeva lõpuks tunned ei tunna sa ennast mitte sportlasena, vaid kui toodet, mida teised tarbivad. Ma ei saanud kordagi olümpiaga sinasõbraks, pigem oli see minu jaoks võõrastav."