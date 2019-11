Floraga meistriks tulnud Markus Poom tõstis hooaja lõpus pea kohale veel teisegi trofee 

Markus Poomi jaoks tegi võidu mõistagi pisut erilisemaks tõik, et täringujalgpalli karbi peal ilutseb tema isa Mardi pilt: „Kodus on meil täringujalgpall olemas küll, ent see on natuke vana ja katkine versioon. Oleme seda päris palju mänginud – alguses oli see meil Inglismaal ja kui Eestisse kolisime, siis sai see natuke viga. Väga hea meel on võita – mul on viimastel aastatel päris kehvasti läinud. Alati on hea sellisele üritusele tulla ja võidukalt lahkuda.“