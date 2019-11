Laskesuusatajad alustavad: Talihärm nautis koolivaba sügist, Tomingas ootab vereproovi vastust 

Kui Ränkel peab end esmalt IBU karikasarjas tõestama, siis Östersundis teeb kindlasti MK-sarja debüüdi 20aastane Heldna. "Vaim on valmis," kinnitas ta. "Minul pole mingit survet. Surve on meestel vasakul pool (viide Ermitsale ja Zahknale - M.T.). Mina olen meeskonnas lihtsalt toetav liige."

Eelmisel ja üle-eelmisel nädalal tegi koondis Norras Beitostölenis kaks katsevõistlust, kuid need ei andnud Tobrelutsu sõnul väga palju infot. "Eelkõige juba seetõttu, et muud maailma polnud kõrval," ütles endine tippsportlane.

Ta lisas: "Viimased viis nädalat on olnud üsna rasked, sest kahenädalase keskmäestikulaagri järel ja Beitostöleni laagri eel oli meil kodus vaid mõni päev taastumiseks. See polnud ilmselt piisav aeg.

Põhjus, miks laagrid üksteisele nii lähedale liikusid, oli ilm. Livignos ei pandud algsetel kuupäevadel lund maha, seega otsustasime laagri edasi lükata. Seetõttu oli nii mõnegi sportlase väsimusaste Beitostöleni laagri lõpuks, kui toimusid kontrollstardis, üsna kõrge. Mõne sportlase puhul võttis see natuke mõtlikuks, samas MMini ja koduse EMini on peaaegu kolm kuud aega. See on piisav aeg, et sellest välja tulla. Esimesed MK-etapid võib-olla kannatavad, aga võtame neid protsessi osana. Suures plaanis on kõik hästi."

Kevadel poolehoidjaid ilusate tulemustega rõõmustanud Tomingas nentis, et tema seisund pole kõige parem. "Ilmselt panin viimases kahes laagris natuke üle, sest suvel oli tuhin tõesti väga suur. Võib-olla on mingi jama ka. Näis, ootame vereproovi vastused ära ja vaatame, mis saab. Õnneks on MMini peaaegu kolm kuud aega, muretsemiseks pole põhjust. Isegi, kui on mingi jama, siis tuleme sellest ilusti välja.

Esimesed etapid on nii-öelda kohanemised olukorraga. Kahjuks ei saa terve talv tippvormis olla. Ilmselgelt peab seda kuidagi ajastama MMi kanti. Lähen ikka Östersundis maksimumi andma, aga peab endale aru andma, et võib-olla pole alguses kohe eesotsas."

Oja: "Olen aru saanud, et hooajaalgused on olnud käimasaamise mõttes vaevarikkad. Võtsin enne seda hooaega eesmärgiks, et algbaas oleks tugev. Loomulikult ajastan tippvormi veebruarisse, aga tahan, et minu nii-öelda kehvem tase oleks juba piisavalt kõva ja konkurentsivõimeline, et suudaksin end kohe hooaja alguses realiseerida. Et tagasi vaadates ei jääks tunnet, et detsember jäi nõrgaks."