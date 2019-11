SUUSAD ALLA! Petter Northug naaseb võistlusrajale 

Salt Lake City olümpiamängude kuldse teateneliku liige Anders Aukland (47) kutsus Northugi Ragde Eiendomi suusatiimi ning endine suusakuningas võttis pakkumise vastu. Esimeseks stardiks on planeeritud 26. jaanuaril Itaalias toimuv Marcialonga maraton.

"Jah, kannan taas stardinumbrit, aga seda tagasitulekuks nimetada on natuke palju. Võtan seda treeninguna," sõnas Northug Norra väljaandele VG.

Ta lisas, et plaanis on ka kuulus Vasaloppeti maraton. "Ambitsioonid on ilmselt paari aasta pärast kõrgemad, aga mulle meeldib suusatada."