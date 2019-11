Aasta naiskergejõustiklane Ksenija Balta: mulle anti justkui krediiti ja ma tahan uuel aastal tõestada, et väärin seda 

“Ma väga tänan neid, kes minu poolt hääletasid, mulle anti justkui krediiti ja ma tahan uuel aastal tõestada, et väärin seda. See aasta oli väga tihe rebimine ja kõik naised olid ühtlaselt tublid. Tulevikule mõeldes, siis soovin Tokyos teha samaväärse etteaste nagu Rios, olümpial võistlemine on midagi erilist,” ütles Balta kergejõustikuliidu pressiteate vahendusel.

"Oli äärmiselt edukas aasta, suutsime täita peaaegu kõik eesmärgid, mis hooajaks panime. Vaid MMi osas jäi ehk i-le punkt panemata, aga see on see, millele ei tohiks enam tagasi vaadata. Kõik see ei oleks võimalik ilma treeneriteta – Marek ja Indrek, nemad on need, kes selle asja välja mõtlevad, mina olen see, kes paneb sellesse energia sisse. Kindlasti tasub ära märkida Heiko Väät, kes on meid tehnika osas nõustanud ja muidugi kõik toetajad: kergejõustukuliit, mänedžerid Aivar Karotamm ja Liina Tšernov, minu isiklikud toetajad, kes on mind juba 2014. aastast toetanud.”