Lahingu pisaratele kaotanud suusastaari vaevab salapärane probleem 

Mure on seda kummalisem, et Östbergi sõnul pole teda haigused kimbutanud ja ta on saanud treeningutel palju rassida. "Sportlasena on alati võimalik liiga palju harjutada. Keha vajab taastumiseks aega," ei välistanud ega ka kinnitanud ta ületreenimist. "Üldjuhul olen heas tujus, aga mõistagi olen praegu kurb," lõpetas Östberg oma kõne pisaraid täis silmadega.