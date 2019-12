Müstilise probleemi küüsis vaevleva suusastaari seisu katab endiselt saladuseloor

Mure on seda kummalisem, et Östbergi sõnul pole teda haigused kimbutanud ja ta on saanud treeningutel palju rassida. "Sportlasena on alati võimalik liiga palju harjutada. Keha vajab taastumiseks aega," ei välistanud ega ka kinnitanud ta ületreenimist. "Üldjuhul olen heas tujus, aga mõistagi olen praegu kurb," lõpetas Östberg oma kõne pisaraid täis silmadega.

Nüüd võttis Norra meedias sõna koondise peatreener Ole Morten Iversen, kes kuigi palju kaarte ei avanud. "Me ei tea, millal Ingvild naaseb. Kui tema tervis on korras, on ta stardis tagasi. Loodetavasti juhtub see varsti." Iversen ei soovinud sealjuures spekuleerida, kas Östberg teeb kaasa aastavahetuse paiku sõidetaval Tour de Ski'l, mis on tänavuse suusahooaja nael.