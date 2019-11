Kimi Räikkönen: „Teen seda palju, kuid ei räägi sellest mitte kunagi mitte kellelegi.“ 

Räikkönen lisas, et ta ei tee midagi eesmärgiga jõuda avalikkuse ette. "Eelistan vait olla ja tagaplaanile jääda," lausus meie põhjanaaber, kelle sõnul on isekus heategevustöö jaoks halb motiiv.

"Mina ei soovi heategevuse eest midagi vastu saada, sest soovin teisi aidata. Samuti ei eelda ma, et minu enesetunne läheb heategevusega paremaks. Aitan teisi, sest see tundub õige," jätkas Jäämeheks kutsutav Räikkönen.

40aastane vormelipiloot on F1-sarjas teinud suisa 311 starti ning 2007. aastal tuli ta Ferrariga maailmameistriks. Räikkönen on osalenud ka autoralli MM-sarjas, kuid seal ta erilist edu ei saavutanud.