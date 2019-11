KOHUTAV! Venemaa meedia: endine hokikoondislane peksis oma neljandat kuud rasedat naist 

Naine selgitas, et ta sai oma mehe käest haiget. Tal paluti enda tervise huvides haiglasse jälgimisele jääda, kuid ta keeldus," rääkis anonüümne allikas Pravdale.

Väidetavalt pole naine nürisünnitamise ohus, sest õnneks ei ohusta miski tema lapse elu. 31aastane Jelisejenko on kriminaaluurimise all ning kaasus on jõudnud prokurörini.