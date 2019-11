SKANDAAL! Kunagist jalgpallitähte süüdistatakse jälle mustalt turult maksa ostmises 

2011. aasta 15. märtsil selgus, et Prantsusmaa koondislasel Eric Abidalil on diagnoositud maksavähk. Barcelona eest mänginud kaitsjale tehti kaks päeva hiljem ka operatsioon. Prantslane tervenes ning juba kaks ja pool kuud hiljem mängis ta Meistrite liiga finaalis 90 minutit, kui Manchester United alistati 3 : 1.

Aasta hiljem teatati, et Abidalile tuleb teha maksasiirdamine, sest eelmise lõikusega ei suudetud probleeme täielikult lahendada. Tookord öeldi, et doonoriks on tema nõbu Gerard.

Uurimine, kas Abidal sai maksa mustalt turult või mitte, on kestnud üle aasta ning see on juba ühe korra lahenduse leidnud. Siiski, tänavu taastati uute asitõendite ilmnemisel uurimine.

Abidal on maksa saamist mustalt turult alati eitanud. Barcelona endine töötaja Juanjo Castillo on kohtus tunnistanud, et mustalt turult maksa ostmine oli vaid nali.

Mullu juulis kirjutas väljaanne El Confidencial, et ametivõimude käsutuses on vähemalt neli telefonikõnet, kus Rosell tunnistab Abidalile illegaalse maksa ostmist. Endise jalgpalluri nõbu oli sellest šokis ning temagi on alati kinnitanud, et Abidal sai maksa temalt.