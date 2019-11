Kõmu LIHASELISED FOTOD | Hiina arst ja modell – ingli näoga naine, kellel on saatana keha Ohtuleht.ee , täna, 15:30 Jaga: M

Yuan Herong. Foto: Instagram @yuanherong1229

Hiinlanna Yuan Herong on sotsiaalmeedias kogumas üha rohkem populaarsust. Endine kulturist, kes töötab nüüd arsti ja modellina, on oma väljanägemise eest teeninud ohtralt tähelepanu ning fännid on teda nimetanud ingli näoga naiseks, kellel on saatana keha. Herongist tehtud pilte vaadates pole ime, miks nii mõeldakse!