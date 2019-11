Hiina koondist juhendav Björndalen: usun, et suudame nad üsna kiiresti üles töötada 

Kuulsa abielupaari palkamine on osa hiinlaste ettevalmistusest 2022. aastal Pekingis toimuvateks taliolümpiamängudeks. Koduse OMi nimel on tehtud suuri investeeringuid, mille hulgas ka pädevate Euroopa treenerite palkamine eri suusaalade koondiste etteotsa.

Tõsi, poolteist aastat tagasi sportlaskarjääri lõpetanud Björndalen ja Domratševa teevad treeneritena alles esimesi samme, kuid ammutasid atleetidena palju tarkust.

"Koguaeg tuleb olla loov ja iga päev areneda," kirjeldab Björndalen uut ametit IBU kodulehele. "Väljakutse on pidev, sest pean hakkama saama 30 teistsugusest kultuuriruumist pärit inimesega. Aga need fantastilised sportlased hindavad meie tööd."

Ole Einar Björndalen tööpostil. Foto: IBU

Björndalen tunnistab, et hiinlased tegid talle esimese pakkumise ligi kaks aasta tagasi. "Mõtlesin, et see võib olla huvitav, kuid arutasin asja mitmete inimestega. Sain umbes kuus-seitse pakkumist enne, kui lõpuks nõustusin. Läks aega, sest tahtsin tunda, et mind usaldatakse täielikult. Nüüd on see olemas, aga väga keeruline on võõrast kohast pärit tiimi treenida. Hiinlased tahavad [olümpiamängudel] häid tulemusi, kuid aega on väga vähe."

Treenerite igapäevaelu osa on keelebarjäär. "Iga päevaga läheb lihtsamaks," märgib Björndalen. "Sportlased ei räägi eriti inglise keelt, kuid saavad paljust aru. Keerulisim osa on treeningu sisu täpne mõistmine ning emotsioonide väljendamine. Neilt on sisuliselt võimatu saada mingit reaktsiooni, aga sport on nagu kunst, emotsiooni on vaja. Kasutame palju kehakeelt, et näha, kuidas nad reageerivad."