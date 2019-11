VIDEO | Real tuli kaotusseisust välja ja tõusis liigatabelis Barcelona kõrvale 

78. minutil oli vaja videokohtuniku abi, et selgitada välja, kas Barcelona keskkaitsja Samuel Umtiti mängis trahvikastis käega või mitte. Tiitlikaitsja õnneks Leganesele penaltit ei määratud. Vaid hetk hiljem oli külalistel ohtralt õnne, kui Arturo Vidal sai nurgalöögijärgses olukorras rikošetiga temani jõudnud pallile jala vahele. Sellest piisas, et lüüa võiduvärav.

Real Sociedad pääses Santiago Bernabeu staadionil teisel minutil juhtima, kui täpne oli Willian Jose. 37. minutil viigistas tänavu heas hoos olev Karim Benzema. Teise poolaja alguses jõudis pealinnaklubi eest sihile 21aastane uruguailane Federico Valverde, 74. minutil vormistas lõppseisu Luka Modric, kes on tänase seisuga veel maailma parim jalgpallur.

13 mängu järel on meistriliiga liider Barcelona, kes on kogunud 28 punkti. Teisel kohal jätkab sama arvu punktidega Real, kelle kahjuks räägib kehvem väravate vahe. Kolmas on 25 silmaga Madridi Atletico, kel üks mäng enam peetud.