VIDEO | PÖÖRANE MÄNG: Bulls tuli lõpusekunditel välja suurest kaotusseisust, võidukorvi visanud tagamängijale läks kirja 13 kolmest  

Läänekonverentsi liidrina jätkab Lakers, kes liiga parima meeskonnana on kirja saanud 14 võitu ja kaks kaotust. Idas juhib täna võidukas olnud Milwaukee Bucks, kes on kogunud 13 võitu ja kolm kaotust. Tiitlikaitsja Raptors on vaatamata mulluse finaali väärtuslikema mängija Kawhi Leonardi kaotamisele endiselt kõrges mängus sees, 11 võidu ja nelja kaotusega ollakse idakonverentsis neljandal kohal.