Hooaja parimaks motosportlaseks valiti Anastassia Kovalenko 

Kovalenko võistles tänavu Itaalia meistrivõistluste raames toimunud Yamaha R3 karikasarjas, kus tuli hooaja kokkuvõttes naiste arvestuses neljandale kohale. 28aastane motoringrajasõitja leidis, et päris rahule ta aastaga jääda ei saanud.

"Olen õnnelik selle tiitli üle, kuigi arvan, et minu selle hooaja tulemused olid pigem tagasihoidlikud ning ootasin endalt rohkemat. Tean, et potentsiaalis on mul võimalik olla stabiilselt esikolme hulgas,” lausus Kovalenko.