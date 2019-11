Imelises hoos Cagliari ja Klavani kohtumine lükati edasi, kuigi kohtunik ei tahtnud esiti mängijatega arvestada 

Sellest hoolimata soovis mängu peakohtunik Maurizio Mariani matši pidada. Lecce ega Cagliari polnud sellega aga nõus ning viimaste kapten Radja Nainggolan andis selgelt mõista, et platsile minek poleks mõistlik.

Vilemees otsustas alles kolmandal ringkäigul, mille ta tegi koos mõlema klubi kapteniga, et väljak on mängimiseks liiga vihmane ja otsustas lahingu edasi lükata.

Cagliari on Itaalia liigahooaega alustanud imeliselt, kui on 12 mängust kaotanud vaid kaks. Võit Lecce üle tõstaks nad taas neljandaks. Tänased võõrustajad on 20 meeskonna konkurentsis 17. kohal.