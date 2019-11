HUVITAV! Ralliportaal: Hyundai loob satelliittiimi, mis võib koosneda nimekatest meestest 

Et MM-kalendris on 14 etappi, on Hyundail vaja ka viiendat sõitjat. Parc Ferme kirjutab, et Mikkelsen sõidab 2020. aastal satelliittiimis, millega liitub võib-olla ka Hyundai WRC-autoga tänavu Soomes ja Walesis kihutanud Craig Breen. Kas võistkond paneks mõnel rallil välja neli autot või mida satelliittiim täpsemalt tähendab, portaal ei kirjuta.