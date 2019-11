Eestlastega samal ajal dopinguga vahele jäänud suusataja: „Varem olin ma teiste inimeste jaoks meeldiv noormees.“ 

Hauke tunnistas möödunud kuul kohtus, et võttis nii kasvuhormooni kui ka EPOt. Austerlane, keda süüdistatakse keelatud ainete tarvitamises 2015. aastast, on väidetavalt selle aja jooksul teeninud sponsorlepingute ja auhinnarahadega kokku ligi 50 000 eurot.

Hauke andis mõista, et see oli tema enda kavatsus. "Otsustasin, et kasutan dopingut. Tegin otsuse üksi, see oli minu idee," vahendas austerlase sõnu Kronen Zeitung. Endine suusataja oli teadlik, et see tegevus on keelatud.

Dopinguarsti Mark Schmidti kontakti sai Hauke kaasmaalase Johannes Dürri käest, kes murdmaasuusatajana 2014. aastal Sotši olümpiamängudel EPOga vahele jäi.

Pärast vahelejäämist karjääri lõpetanud Hauke arvas, et keelatud ained on need, mis ta medaliteni viivad. "Teadsin, et olen piisavalt andekas, ning uskusin, et tipust eraldab mind vaid doping. Seefeld oli minu unistus," sõnas austerlane.

Hiljuti andis Hauke intervjuu Rootsi väljaandele Expressen. "Varem olin ma teiste inimeste jaoks meeldiv noormees, aga nüüd nähakse minus dopingutonti. Ma ei taha, et mind sellisena teatakse," selgitas ta, miks soovib rääkida oma loo.

Hauke sõnul parandas doping suusarajal tema minekut tunduvalt. "15 km peale oli mu aeg 40 sekundi võrra kiirem. See on väga suur vahe ning aitab tõusta paremale kohale."

Nii nagu sõnas Hauke oktoobri lõpus kohtus, kordas ta Expressenile, et Seefeld oli tema unistus. Häbistatud sportlane on surmkindel, et ta oleks 15 km klassikadistantsil jõudnud kümne parema sekka.