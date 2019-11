TOHOH! Leiutati saapad, mis parandavad suusahüppaja tulemust väidetavalt kuni kümme meetrit 

Muide, näiteks norralased ei usu, et Poola koondise uued jalavarjud revolutsiooni korraldavad. "Nad üritavad meid lihtsalt rivist välja lüüa, aga see ei lähe läbi. Need, kes hüppasid tavaliste saabastega, lendasid kõige kaugemale," sõnas Tande.

Poolakate uued saapad on suusahüppemaailmas paras müsteerium. "Meie konkurendid teavad, et tegeleme millegi salajasega. Kuna nad ei tea, mis see täpselt on, kardavad nad veidi," ütles legendaarne poolakas Adam Malysz, kes tuli karjääri jooksul neljakordseks maailmameistriks.