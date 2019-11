GALERII | TAAS ÜHISLIIGA KAHEKSA HULGAS! Mõõna seljatanud Kalev/Cramo murdis lähikonkurendi siruli 

Cramo tänavuse hooaja edu märksõna on „võistkondlikkus“, mille keskmeks Vinales. Matš Astana vastu näitas taas, et jänkil on olemas kõik vahendid vastaste kaitse murdmiseks. Kuid mängujuhist saab tegija siis, kui ta kaaslased mängu tõmbab. Kohati, näiteks kolmandal veerandajal see õnnestus, kuid nii mõnelgi puhul punnitas Vinales üle.