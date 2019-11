Nykäneni kodulinn täidab veebruaris surnud legendi soovi, kuid kõik ei kulge viperusteta 

Soome Rahvusringhäälingu (YLE) sõnul said kuus kunstnikku endale ülesande teha kavand, milline võiks Nykäneni kuju välja näha. Projekt läheb YLE andmeil maksma ligikaudu 95 000 eurot.

Nykäneni pere jaoks pole aga ükski kavand sobinud ning nad on kirjutanud pahameelt avaldava kirja. Suusahüppaja ema sõnul ei tasu viimasest aga suurt numbrit teha. Küll usub mamma Nykänen, et tema poeg oleks tahtnud kuju oma elu ajal näha. "See oli tema soov," lausus ta.