WADA komisjon tahab dopinguskandaalis sipleva Venemaa neljaks aastaks suurest spordist välja visata 

Nimelt leiab komisjon, et Venemaa tuleks neljaks aastaks rahvusvahelistelt spordivõistlustelt, mis teevad WADAga koostööd, välja visata, vahendab The New York Times. Seega jääksid nad eemale näiteks nii järgmistest suve- kui ka talimängudest ja jalgpalli EMist.

WADA nõukogu kaalub soovitust 9. detsembril Pariisis toimuval kohtumisel. Venelastel on põhjust karta, kuna nad pole suutnud keelatud ainete kasutamist ja dopingutestidega manipuleerimist lõpetada.

Timesi sõnul on tõenäoline, et WADA nõukogu võtab soovituse vastu ja tahab Venemaad rängalt karistada. See poleks aga lõpplahendus, kuna kindlasti kaebaksid venelased otsuse spordiarbitraaži.

Venelaste suutmatust dopingule pasunasse anda on kritiseerinud ka sealse antidopinguagentuuri juht Juri Ganus. Ta tunnistas näiteks, et ametnikud on kustutanud andmebaasidest proove.