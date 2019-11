SUPER! Tokyo olümpiapilet tuleb Eesti sportlastele iga nädalaga lähemale 

Šoti lahtistel meistrivõistlustel Glasgow’s veerandfinaali jõudnud Kristin Kuuba on 23 985 punktiga 63. (nädal tagasi 61.), läinud nädala endale turniiridest priiks teinud Raul Must aga vastupidiselt hoopis kaks kohta tõusnud ning paikneb 20 149 punktiga 92. kohal, vahendab pressiteade.

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel, asudes 64. kohal.

Naisüksikmängus on Kuubal koos 23 985 punkti ning need annavad talle olümpia reitingutabelis 30. koha (läinud nädalal 28.). Viimasena pääseks hetkel olümpiale 19 160 punkti kogunud ungarlanna Laura Sarosi.

Meesüksimängus loovutas Must nädalaga kolm kohta ja on nüüd 20 149 punktiga 31. Sellegi tabeli põhjal saaks viimase olümpiapileti ungarlane, Gergely Krauszil on punkte koos 17 804.