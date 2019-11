Kas ja millele vihjas Sebastien Ogier – tiimivahetusele, karjääri lõpetamisele või pole mõtet tonti otsida? 

Ogier kirjutas: "Palju õnne, mu kallis sõber! Nagu sa mulle ütlesid, jõuad täna elu faasi 4.0. Arvan, et kolmekümnendad eluaastad olid meile head! Meie elu võtab varsti uue suuna, kuid olen kindel, et see toob endaga palju rõõmu ja elevust. Kõike paremat, Julien!"

Rallifännid haarasid Ogier' sõnasabast kohe kinni. Mida võis ta mõelda selle all, et ekipaaži elu võtab peatselt uue suuna? Kas see tähendab liitumist Toyotaga, nagu rallimeedia viimastel nädalatel rääkinud on? Või tõmmatakse karjäärile joon alla? Ehk oli see lihtsalt süütu ütlus?