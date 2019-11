Ühest silmast pimedaks löödud sportlane: see kahju on pöördumatu 

Ward sai mängus palliga täistabamuse silmakoopasse ning arstid pidid briti silmakoopa struktuuri taastamiseeks tema pea täiesti lahti lõikama ning hiljem kinni "klammerdama". BBC kirjutas pärast õnnetust, et mehe sportlaskarjäär on lõppenud, kuid Ward ise kummutas need jutud sotsiaalmeediasse operatsioonijärgseid pilte üles laadides, kus sõnas, et kavatseb võidelda ka koha eest Tokyo olümpiale sõitvas koondises.

"Viimase paari nädala jooksul olen käinud kolme erineva silmaspetsialisti konsultatsioonis. Nad kõik on mulle kinnitanud, et mu vasakule silmale tehtud kahju on pöördumatu," vahendab The Sun Wardi öeldut.

"Ma võin küll mingil määral uuesti selle silmaga nägema hakata, kuid kindlasti pole siin otseteid. Seda, kas mu nägemine taastub ka piisavalt, et uuesti rahvusvahelisel tasemel hokit mängida, näitab vaid aeg. Tegemist on väga valusa perioodiga, kuid ma pole inimene, kes asjadele käega lööks, seega teen kõik endast oleneva, et Tokyoks uuesti rivis olla."