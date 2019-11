Ibrahimovic tuleb Tallinna? 

„Zlatan pole meiega veel liitunud. Kui tõesti peaksime lepingu sõlmima, siis jõuab see meie klubi kodulehele,“ selgitas Pershagen. Küll aga kinnitas ta, et võistkonna tegevjuht Hendrik Kindlund ja spordidirektor Jesper Jansson viibivad Los Angelses, kus peaks olema ka Ibrahimovic.

Kuulujuttudele lisab vürtsi tõik, et FC Flora on 1. veebruariks Hammarbyga kokku leppinud kontrollmängu, mis peetakse Tallinnas. Seega püsib õhus võimalus, et eestlastel on võimalus Ibrahimovici oma silmaga näha.