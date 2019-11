VARilt kingituse saanud Real mängis võidu maha, Mourinho tuli Tottenhamiga trammi alt välja 

Standings provided by Sofascore LiveScore

D-alagrupis sai selgeks tõsiasi, et valitsevat Venemaa meistrit Moskva Lokomotivi uuel aastal eurosarjades ei näe. Nimelt jäi Lokomotiv koduväljakul 0 : 2 alla Leverkuseni Bayerile, mis tähendab, et oma alagrupi lõpetavad nad viimasena. Avavärava sepistasid venelased sealjuures endale ise, kui Eder üritas nurgalöögijärgselt klaariks lüüa kastis lahtiseks jäänud palli, kuid tegi seda nii osavalt, et tabas Rifat Žemaletdinovit, kelle jalast nahkkera omaväravasse põrkas. Kohtumise teise värava lõi Sven Bender mängu 54. minutil.