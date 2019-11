Kotsar oli tiimi liider, kuid Nurgeri endiselt koduülikoolilt saadi hirmus pakk: „Keegi meist polnud valmis võitlema.“  

"Mina, Justin Minaya ja A.J. Lawson peame olema tiimi liidrid. Keegi meist polnud võistluseks valmis. Peame olema pingutama esimesest minutist saati. Seekord me seda ei teinud," sõnas Kotsar suure kaotuse järel. "Peame näitama eeskuju treeningutel ja mängudel, meil lasub vastutus."

Säärane kaotus oli šokeeriv ka peatreener Frank Martinile: "See lõi mind jalust. Mulle tundus, et hommikune trenn läks väga hästi. Arvasin, et oleme teravad ja valmis võidule mängima. Siis hakkas aga kõik kohe mängu algusest allamäge veerema..."