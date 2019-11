AMETLIK! Toyota asendab Ott Tänaku Sebastien Ogier´ga 

Toyota oli ülikogenud rallimehele põhimõtteliselt ainus valik, sest Hyundai on praktiliselt mehitatud ning M-Sportil napib raha. Õhus oli ka variant, et Ogier lõpetab karjääri, kuid ühe hooaja plaanib ta veel kaasa teha. Varasemalt on prantslane kinnitanud, et 2020 hooaeg jääb talle viimaseks.